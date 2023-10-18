جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تصدر بيانا بشأن قصف المشفى الأهلي في غزة

العالم-فلسطين



لقد طالبت الجمعية المجتمع الدولي لعدة أيام ـ التدخل العاجل من أجل الضغط على إسرائيل لالغاء أوامر الاخلاء التي أرسلتها الى المستشفيات في قطاع غزة، والتي استلمت العديد من التهديدات المكتوبة والواضحة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة، والذي وصله ثلاثة تهديدات متكررة.

وجاءت في بيان الجمعية ان جريمة الحرب هذه تأتي رغم العديد من البيانات والنداءات التي أطلقتها المستشفيات، والتي أوضحت فيها استحالة تنفيذ أوامر الاخلاء، وما يعنيه ذلك كقرار اعدام للمرضى- كما صرحت منظمة الصحة العالمية.

وتطالب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل بقوة من أجل وقف القصف المتواصل على قطاع غزة، كما وتدعو كل انسان للنهوض والعمل على حماية اخيه الانسان.

أضافت الجمعية ان على الاعتداء الغاشم على قطاع غزة ان يتوقف فورا، ويتوجب توفير الحماية للمدنيين ولمقدمي الخدمات الطبية وللمرافق الصحية، وفق القانون الدولي الإنساني.

وان صمت المجتمع الدولي يشجع مثل هذه الأفعال للاستمرار، ويزيد من الخطر على حياة المدنيين الأبرياء.