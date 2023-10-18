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ولايتي: لم يعد هناك مكان للصهاينة المغتصبين في هذه المنطقة

ولايتي: لم يعد هناك مكان للصهاينة المغتصبين في هذه المنطقة
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدان الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية العالمي، الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، وقال: إن هذه الجريمة أظهرت أنه لم يعد هناك مكان للصهاينة الغاصبين في هذه المنطقة.

العالم - ايران

يتبع..

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