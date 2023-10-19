الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرة المنارة وتحقق إصابات مؤكدة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الإسلامية فيديو لاستهداف نقطة تأمين لجيش الاحتلال في مستعمرة المنارة.

العالم- لبنان

روابط ذات صلة

عملية استهداف المقاومة الاسلامية ‫لدبابة صهيونية بالصواريخ الموجهة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لحظة تدمير أبراج سكنية في مجمع أبراج الزهراء وسط غزة + فيديو

بالفيديو.. الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع فلسطين

شاهد فيديوغرافيك.. لا خطوط حمراء امام بطش الاحتلال.. تسونامي اسود يبيد البشر والحجر

شاهد بالفيديو.. مجزرة المعمداني تخرج الملايين منددة وتسقط علمي امريكا و"اسرائيل" حرقاً

خلال 12 ساعة.. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في الضفة المحتلة

هاشتاغ.. مجزرة مستشفى المعمداني في غزة تتصدر مواقع التواصل