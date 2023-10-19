عن ماذا تبحث قوات الاحتلال خلال عمليتها العسكرية في مخيم طولكرم؟

وقالت مراسلتنا: ان كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي موجودة في مخيم نور الشمس، مؤكدة انه قبل يومين من مجزرة المعمداني، خرجت كتيبة طولكرم مكشوفة الوجه للاحتلال وقالت انها ستواجه الاحتلال الى آخر قطرة، تعبيراً عن الغضب لما يحصل في غزة، وعلى ما يبدو بأن هذا ما استفز كيان الاحتلال ليقوم بعملية شاسعة منذ ساعات فجر اليوم ولازال حتى اللحظة مستمر بعمليته، تمكنت خلالها كتيبة طولكرم من اسقاط مسيرة درون وتفجير عبوة ناسفة في احد الجيبات العسكرية داخل المخيم.

ولفتت الى ان الاحتلال هدم منزل الشهيد احمد ياسين، الذي استشهد قبل عدة شهور كان قد نفذ عملية اطلاق رصاص قتل على اثرها مستوطن واصاب آخر، اضافة الى هدم منازل ذوي الشهيد، فيما تتواصل حملة الاعتقالات الاسرائيلية بالضفة الغربية واقتيادهم الى اماكن مجهولة، ولا توجد اي احصائية دقيقة لعددهم بل يعتقد انهم وصلوا الى ما يقارب 800 معتقل، وهؤلاء يضافون الى 3 آلاف اسير داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ بتشديد اجراءاته العقابية ضد الاسرى، ولا يسمح لهم بالخروج للتنفس ولا اخراج نفاياتهم من الزنانين وحرمهم من وجبات الطعام الذي يشترونه من الكانتينة داخل السجون ويجبرهم على اكل الطعام الذي يعده هو وهذا ما لا يريده الاسرى.

كما اكدت مراسلتنا الى اعتقال الباحث السياسي عماد ابوعواد الذي تستضيفه قناة العالم كثيراً، من اجل كتم اي شخص يدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة، معتبرة ان الامور بالضفة الغربية بدأت تتدحرج نحو التصعيد خاصة بعد مجزرة مستشفى المعمداني.

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