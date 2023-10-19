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ما هو غلاف غزة ولماذا تم إنشاؤه؟

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

بنى الاحتلال غلاف غزة عقب انسحابه من قطاع غزة عام 2005، حيث يعيش 70 ألف مستوطن في هذه المنطقة أغلبهم متطرفون.

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