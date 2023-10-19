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شاهد.. اطفال رضّع يبادون بمجازر الاحتلال، والزائر الذي طالب المزيد من الدماء

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم بان مدينة رفح جنوب قطاع غزة لم تنم طوال الليل بسبب القصف الهمجي والعشوائي لكيان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خلالها مجازر جديدة بشعة سقط فيها 46 شهيدا من عائلات مختلفة، نصفهم من الاطفال الرضّع.

وقالت: ان هناك عشرات الاصابات بينهم رضيعة عمرها يومين مصابة بحروق وباختناق، اضافة الى تدمير مباني المدنيين.

واوضحت مراسلتنا، ان الاهالي اعتقد ان الاحتلال بعدما شرب من دماء الاطفال في مجزرة مستشفى المعمداني، علّه ارتوى وألا تكون هناك مجازر اخرى، لكن أتى الرئيس الامريكي جو بايدن ويبدو انه طالب المزيد من الدم الفلسطيني، ليسحق الاحتلال الكثير من الاطفال كلهم رضّع لم يتجاوز اكبرهم عمره عاماً، خلال استهدافه الليلة الماضية ثلاثة ابراج في منطقة الزهرة وسويت بالارض، كل برج يحوي 12 طابقاً وتشريد ما بقي حياً، منتقدة صمت المجتمع الدولي على مجازر الاحتلال، وتساءلت اين يذهب الشعب الفلسطيني؟


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