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رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا 

رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا 
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

كتب رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي اننا نتوقع من الحكومة المصرية ومن منظمة التعاون الإسلامي اعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن وأن تبدأ عملية اغاثة أهالي غزة المظلومين.

العالم - ايران

ونشر السيد رئيسي تغريدة له على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، دعا فيها الحكومة المصرية الى إعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن من أجل إغاثة أهالي غزة المظلومين.

كتب رئيس الجمهورية في تغريدته : نتوقع من الحكومة المصرية ومن منظمة التعاون الإسلامي اعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن وأن تبدأ عملية اغاثة أهالي غزة المظلومين.

واعلنت الصحة الفلسطينية في بيان لها انه نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ارتفع عدد الشهداء الى 3500 شهيد على الأقل والمصابين الى نحو 12 ألف مصاب في القطاع.

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