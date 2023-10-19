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امير عبداللهيان يغادر جدة عائدا الى طهران

امير عبداللهيان يغادر جدة عائدا الى طهران
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، مدينة جدة السعودية، صباح اليوم الخميس، عائدا الى العاصمة طهران.

العالم - ايران

وقاد وزير الخارجية الايراني، وفدا الى الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الاسلامي الذي بدا واختتم امس الاربعاء باستضافة جدة، لمناقشة التطورات في قطاع غزة المحاصر.

وجاء الاجتماع في اطار جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقف جرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، وذلك بعد الهزيمة النكراء التي تكبدها على يد المقاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الاقصى" البطولية.

واجرى وزير الخارجية الايراني على امتداد زيارته لمدينة جدة، مباحثات مع نظرائه في عدد من الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، ومنهم وزير خارجية السعودية والعراق والكويت وتونس وتركيا واذربيجان وموريتانيا واندونيسيا.

ودعا الجانب الايراني في هذه المباحثات، الى فرض مقاطعة سياسية واقتصادية وقطع مبيعات النفط الى الكيان الصهيوني وسحب سفراء بعض الدول الاسلامية من الكيان، مضافا الى رفع شكوى قضائية لمسائلة المسؤولين الصهاينة امام القانون الدولي.

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