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كيف تفاعلت مواقع التواصل مع مجزرة مستشفی المعمداني؟

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

حضت الاحداث والتطورات في قطاع غزة بتفاعل كثيف واهتمام رواد المنصات الرقمية في دول الخليج الفارسي.

العالم - نقطة تواصل

من ديرياسين الی بحر البقر الی صبرا وشاتيلا يواصل الكيان الصهيوني مجازره الوحشية الدموية مضيفاً الی تاريخه الاجرامي، مجزرة دموية جديدة الی سجله الاسود الحافل بالحقد والعنصرية.

مجزرة مستشفی المعمداني الدامية في غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء بين جثث وأشلاء من الجرحی وبسرعة البرق الخاطفة اتشحت منصات التواصل الاجتماعي في الخليج الفارسي بالأسود، حيث قام رواد المنصات بتغيير البروفايل باللون الاسود مع علم فلسطين حداداً علی شهداء المذبحة الصهيونية معظمهم من الاطفال والنساء.

ورصد برنامج "نقطة تواصل" علی شاشة قناة العالم، مقاطع مؤثرة لهذا التضامن مع غزة المحاصرة، يمكنكم مشاهدته في الفيديو المرفق..

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