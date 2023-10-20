حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني

العالم-ايران

وحضر هذا الحفل، العديد من العلماء ورجال الدين في مكتب المرجع الديني آية الله العظمى حسين نوري همداني في مدينة قم المقدسة.

وحسبما نقل موقع فارس, حضر الحفل خالد القدومي ممثل حركة حماس، وناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وثمنا دعم المرجع آية الله حسين نوري همداني لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأكد حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، أن عملية طوفان الأقصى وجها ضربة قوية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني وقال: إن سلوك هذا الكيان اليوم يعود لعجزه وفشله.

وأكد أن جبهة المقاومة بمحور الثورة الإسلامية حققت العديد من الإنجازات، وقال: إن مسلمي العالم اليوم، وهم يرون جرائم الكيان القاتل للاطفال ، يطالبون الحكومات الإسلامية بمواجهة هذا الكيان.