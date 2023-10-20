مراسل العالم يكشف حقيقة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الانسانية

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان مجمع الشفاء هو مجمع كبير وتبلغ مساحته حوالي 15 دونما من الارض لكنه لم يعد يتسع لحجم الاصابات التي تصل اليه بفعل العدوان الاسرائيلي.

وحول الدعاية التي روجت الى دخول المساعدات الانسانية وفك الحصار عن قطاع غزة اكد مراسلنا ان وفق تصريح للاعلام الحكومي الممثل لحركة حماس في قطاع غزة لم يتواصل احد معهم حتى اللحظة، سواء مصر او اي طرف اخر تحدث عن التهدئة.

واضاف ان الحديث عن التهدئة متأخر جدا لان الكيان الاسرائيلي قال ان حتى لحظة دخول المساعدات سيتم قصف قطاع غزة ، وحتى مع دخول الشاحنات سيتواصل القصف ولن تكون هناك اي هدنة .