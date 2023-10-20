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مشاهد جديدة لقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون + فيديو

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة لقصف حشود من قوات الاحتلال بقذائف الهاون.

العالم - فلسطين

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