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مشاهد جديدة لقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون + فيديو
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الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش
نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة لقصف حشود من قوات الاحتلال بقذائف الهاون.
العالم - فلسطين
تصنيف :
فلسطین
الاحتلال
الانهيار الوشيك
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
كتائب القسام
طوفان الاقصى
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