اللواء باقري يؤكد ان السلاح الامريكي سيعقد الاوضاع في غزة

العالم-ايران

وحسبما نقلت وکالة فارس, أشار اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر، الى اجراءات الكيان الصهيوني الأخيرة في تكثيف الضغوط والعدوان على الشعب الفلسطيني وتدنيس المسجد الأقصىي، وقال: يجب اتخاذ إجراءات جدية لمنع استمرار جرائم الكيان الصهيوني في هجماته الوحشية على المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم، بما في ذلك الغذاء والدواء.

كما اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الدعم الاميركي الواسع بما في ذلك توفير الأسلحة الثقيلة والذخائر للكيان الصهيوني، بمثابة مشاركة الحكومة الأميركية في جرائم الكيان الصهيوني، واصفا ذلك بانه عامل في تعقيد الاوضاع في غزة وحذر من عواقبه.

وقال اللواء باقري: ان ارسال الاسلحة والذخائر الحربية الى الكيان الصهيوني سيعقد الاوضاع.

ودعا الحكومة التركية الى بذل جميع مساعيها لمنع استمرار جرائم الكيان الصهيوني ودعم سكان غزة.

من جانبه شرح وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، الاجراءات التي اتخذتها حكومته لتقليل حدة التوترات ووقف الاشتباكات، مؤكدا ان تركيا ستواصل هذه المساعي.