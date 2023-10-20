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كيف مهد الإعلام الغربي لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة + فيديو

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

مهد الإعلام الغربي لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، حيث يكون بذلك شريكاً في جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

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