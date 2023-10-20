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طفل يخرج حياً من تحت الأنقاض بعد يومين من قصف منزل عائلته في غزة + فيديو

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر الجاري حتى مساء الخميس الى 3785 شهيدا منهم 1524 طفلا و 1000 سيدة و120 مسن إضافة الى إصابة 12493 اخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و 3300 سيدة.

العالم - فلسطين

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طفل يخرج حياً من تحت الأنقاض بعد يومين من قصف منزل عائلته في غزة + فيديو

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