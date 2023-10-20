طهران.. مسيرات لامهات واطفال, دعما لاطفال فلسطين

العالم-ايران

وفي أعقاب هجوم الكيان الصهيوني الغاصب على أحد المستشفيات في غزة، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من النساء والأطفال الأبرياء، اجتمعت أمهات وأطفال إيران في ساحة الام في طهران للدفاع عن اطفال غزة المظلومين.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, أعلنت المتظاهرات غضبهن واشمئزازهن مرددات شعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، الله أكبر، وصمت كل مسلم خيانة للقرآن، والموت للصهاينة ليظهرن هذا الغضب الكبير أمام العالم.

وأعلن الأطفال والأمهات الإيرانيون الذين حضروا الحدث أن الشعب الإيراني سيدعم ويدافع دائمًا عن حقوق الإنسان وحريته، وأن الشعب الفلسطينية ليس وحيدا في مكافحة الظلم.

ويدعم الإيرانيون بحضورهم الكبير في المسيرة، أطفال وأمهات غزة، ويعتزمون إيقاظ الرأي العام العالمي ضد الجريمة الإنسانية الكبرى التي حدثت في هذه المنطقة من العالم ويريدون أن يقولوا إن العالم يجب أن يستيقظ على هذا الظلم الكبير وألا يبقى غير مبال، لأن الأطفال والنساء العزل في غزة في خطر.