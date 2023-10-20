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مراسل العالم يكشف ما الذي يحدث بالجنوب اللبناني المحاذي لكيان الاحتلال

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان تطورات المشهد الميداني في الجنوب اللبناني كانت حافلة من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

واوضح مراسلنا، ان الاحتلال الاسرائيلي اعتدى بأكثر من مئة قذيفة صاروخية طالت معظم القرى اللبنانية المحاذية للاراضي المحتلة، اضافة الى استهداف بصاروخ مباشر من مسيرة اسرائيلية لاحدى مزارع الدواجن وادى الى نفوق عدد كبير من الحيوانات العائدة لاحد المواطنين اللبنانيين.

واضاف ان هناك مازال قصف متبادل متقطع ومستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي على مشارف الحدود بين لبنان والاراضي المحتلة.

واكد مراسلنا، ان احد المقاتلين قام بعملية تسلل الى السياج الفاصل بين الحدود اللبنانية مع مستعمرة مركمريوت الواقعة في الجانب الفلسطيني المحتل، واطلق النار باتجاه العسكريين الاسرائيليين وتمكن من الانسحاب بسلام، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي والحربي الاسرائيلي الذي يجوب المنطقة الحدودية الذي لا يغيب عن سماء الاراضي الحدودية.

واشار الى ان المقاومة استهدفت المواقع العسكرية الاسرائيلية في اطار الرد على التمادي الاسرائيلي العدواني على اللبنانيين بقصف المناطق الحدودية والتي راح ضحيتها شهداء من رجال المقاومة ومدنيين، معتبراً ان اي انزلاق لقواعد الاشتباك المعروفة فانه الامور ستذهب الى تطور وتوتر وربما مواجهة اوسع.

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