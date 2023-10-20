الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي أن عملية طوفان الأقصى هي بداية تراجع الجيش الصهيوني وهزيمته نهائياً.

العالم _ إيران

وفي كلمة له قبل خطبة صلاة الجمعة في مدينة مشهد المقدسة في محافظة خراسان الرضوية في شمال شرق ايران قال الشيخ الزكزاكي إن الشعب الفلسطيني تعرض للظلم والاضطهاد وعملية الابادة على يد الصهاينة طوال السبعين عاماً الماضية، وإن المسلمين في العالم قد شهدوا بشكل مستمر اساءة الصهاينة للمسجد الأقصى طوال السنوات الأخيرة.

وأشار الشيخ الزكزاكي إلى جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة وقصفه مستشفى المعمداني، وقال إن ما حدث في عملية طوفان الأقصى كان ردا على جرائم الاحتلال طوال السبعين عاماً الماضية.

وأضاف أن هذه العملية هي أحد الموشرات التي أظهرت مدى ضعف وهشاشة الاجهزة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية بحيث أنهم (اي الصهاينة) لم يكن لديهم حتى أي معلومات استخباراتية عن طوفال الأقصى وموعد انطلاقه ولم يتمكنوا من منعه.

وقال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا إن الكيان الصهيوني استهدف الأطفال والنساء والناس العزل بالقصف الجوي في مواجهة المناضلين الفلسطينيين، مما يظهر ضعف وجبن هذا الكيان الغاصب.

روابط ذات صلة

مجريات منح جامعة طهران الشيخ زكزاكي الدكتوراه الفخرية للسلام

بالصور.. زعيم إفريقي يشارك في مراسم صلاة الجمعة بطهران

الشيخ الزكزاكي يصل إلى إيران

الشيخ الزكزاكي قادم الى ايران غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. واخيراً.. غوتيريش من معبر رفح: من المستحيل أن تكون هنا ولا ينكسر قلبك

شاهد بالفيديو.. الآلاف يتظاهرون امام الازهر دعماً لأهالي قطاع غزة

حجب حسابات أصغر مغني راب عربي لإظهاره معاناة أطفال فلسطين

'جمعة التعبئة والاستنفار'.. اليمن يشهد أكبر مليونية دعما لفلسطين

حماس تحذر من مخطط خطير خلال إدخال المساعدات الإنسانية

بالفيديو.. الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال