بالفيديو.. الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال

العالم _ إيران

وفي كلمة له قبل خطبة صلاة الجمعة في مدينة مشهد المقدسة في محافظة خراسان الرضوية في شمال شرق ايران قال الشيخ الزكزاكي إن الشعب الفلسطيني تعرض للظلم والاضطهاد وعملية الابادة على يد الصهاينة طوال السبعين عاماً الماضية، وإن المسلمين في العالم قد شهدوا بشكل مستمر اساءة الصهاينة للمسجد الأقصى طوال السنوات الأخيرة.

وأشار الشيخ الزكزاكي إلى جرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة وقصفه مستشفى المعمداني، وقال إن ما حدث في عملية طوفان الأقصى كان ردا على جرائم الاحتلال طوال السبعين عاماً الماضية.

وأضاف أن هذه العملية هي أحد الموشرات التي أظهرت مدى ضعف وهشاشة الاجهزة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية بحيث أنهم (اي الصهاينة) لم يكن لديهم حتى أي معلومات استخباراتية عن طوفال الأقصى وموعد انطلاقه ولم يتمكنوا من منعه.

وقال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا إن الكيان الصهيوني استهدف الأطفال والنساء والناس العزل بالقصف الجوي في مواجهة المناضلين الفلسطينيين، مما يظهر ضعف وجبن هذا الكيان الغاصب.