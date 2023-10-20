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الاحتلال يهدد مستشفى القدس ويطالب بإخلائه

الاحتلال يهدد مستشفى القدس ويطالب بإخلائه
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، تلقيها تهديدا من قوات الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري له.

العالم- فلسطين المحتلة

وأكدت الجمعية في بيان أن المستشفى يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنين الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية.

وطالبت الجمعية العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني، متوجهة بمناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، خروج 7 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وكذلك خروج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

كما أعلن استشهاد 46 من الطواقم الطبية وإصابة 85 آخرين وتدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة خلال العدوان الإسرائيلي.

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