وزير دفاع ايران لنظيره العراقي: 'طوفان الاقصى' دفاع مشروع عن النفس

العالم _ إيران

واضاف العميد آشتياني ان الجرائم الصهيونية مستمرة منذ 75 عاما بدعم من اميركا والغرب وان المجزرة الاخيرة كشفت بوضوح طبيعة هذا الكيان الدموي.

واعتبر العميد آشتياني ان العراق اليوم هو محور الحوار الاقليمي والعربي وانموذج ورمز للمواجهة الشجاعة للتطبيع مع الصهاينة.

واشار العميد آشتياني الى قيام اميركا بارسال الاسلحة واسناد الكيان الصهيوني الدموي عبر قواعدة المنتشرة في المنطقة، وقال : ان الاميركيين قد استخدموا حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف اطلاق النار وهذا يعني ضوءا اخضر لمزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد وزير الدفاع الايراني على ان استمرار حصار غزة وعدم السماح فورا بارسال المساعدات الانسانية سيؤدي الى وقوع كارثة بشرية وان شعوب المنطقة لا يتحملون استمرار جرائم هذا الكيان.

وفيما يتعلق بخطة الاجتياح البري لغزة قال العميد آشتياني ان دخول الجيش الصهيوني الى غزة والعمليات البرية سيزيد الاوضاع تعقيدا من الناحيتين الانسانية والأمنية.

كما نوه الى زيارة الرئيس الاميركي وباقي المسؤولين الاميركيين الى الاراضي المحتلة قائلا ان هذه الزيارات تدل على تخطيطهم لزيادة تعقيد اوضاع المنطقة ، لكن عليهم ان يعلموا بأن لصبر المسلمين حدود.

واعتبر صحوة ووحدة الامة الاسلامية هامة لافشال هذه المخطات وقال : ان التراجع امام الكيان الصهيوني سيزيد من صلافة هذا الكيان الدموي المجرم ، وان الخطوة الضرورية الاولى هي فتح خط ارسال المساعدات الانسانية للنساء والاطفال المظلومين في غزة.

واكد جهوزية وزارة الدفاع الايرانية لارسال المساعدات لاهالي غزة ومنها ارسال الدواء والمواد الغذائية وعلاج الجرحى.

من جهته اعتبر وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد ان طبيعة الصهاينة كانت معروفة من قبل وان جريمتهم الوحشية في مستشفى المعمداني قد اظهر هذه الطبيعة الظالمة والجائرة أم العالم .

واشار وزير الدفاع العراقي الى مواقف رئيس الوزراء العراقي حيال فلسطين وادانته بشدة للجرائم الصهيونية ، وقال بأن مواقف الحكومة العراقية ازاء الكيان الصهيوني هي مواقف صلبة وقائمة على رفض أي شكل من اشكال التطبيع، وان رئيس الوزراء العراقي يجري الان مشاورات مع مسؤولي الدول العربية والاسلامية لنسج الوحدة بين الامة الاسلامية، ودعم اهالي غزة المظلومين .

كما شكر وزير الدفاع العراقي المواقف الصلبة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم اهالي غزة وقال : ان العراق ايضا يستعد لارسال المساعدات الانسانية الى غزة.