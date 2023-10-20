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القائم بأعمال سفارة إيران بلندن: لفلسطين الأولوية بسياستنا الخارجية

القائم بأعمال سفارة إيران بلندن: لفلسطين الأولوية بسياستنا الخارجية
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

حذر القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن "مهدي حسيني متين"، من مغبة دعم الحكومات الغربية الكامل للكيان الصهيوني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تعتبر من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.

العالم _ إيران

وحذر حسيني متين في لقاء ممثلي وسائل الإعلام العالمية في السفارة الإيرانية في بريطانيا، من أن الوضع في المنطقة أصبح خطيرا للغاية نتيجة السلوك الهمجي للكيان الصهيوني.

وفي بداية اللقاء عرض موقف إيران من التطورات في فلسطين قائلا: إن إيران تدعم قضية فلسطين وجهود فصائل المقاومة بما فيها حركة حماس للدفاع عن نفسها ضد الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وفي إشارة إلى مقتل شعب فلسطين الأعزل صرح أن قضية فلسطين هي إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية مضيفا: أن إيران تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمنع انتشار الصراعات إلى المنطقة بأكملها، وإعادة فتح الممر الدولي لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

ولفت إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران للمساعدة في تخفيف التوترات في المنطقة قائلا: إن هناك تحركات جيدة بين الدول الإسلامية لدعم فلسطين، وهذه القضية أصبحت محط اهتمام المجتمع الدولي والرأي العام في الدول الإسلامية يركز إلى هذه القضية.

وذكر حسيني متين أن إيران اقترحت فرض عقوبات على الكيان الصيهوني خلال المشاورات الإقليمية.

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