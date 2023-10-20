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ماذا يملك الاحتلال الذي كسرت شوكته المقاومة؟

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

آلاف الاطنان من المتفجرات ألقاها كيان الاحتلال الاسرائيلي على غزة منذ بدء حربه على القطاع، قصف استخدم فيه الاحتلال ترسانته الجوية والمدفعية.

ووفق المرصد الاوروالمتوسطي لحقوق الانسان، فان حجم الذخيرة التي اسقطها الاحتلال على غزة، توازي شدتها ربع قنبلة نووية، جميعها استهدفت مناطق القطاع، التي لا يتجاوز مساحته 365 كيلومتراً مربعاً.

ووفق احصائيات المرصد، يقتل الاحتلال 14 فلسطينياً كل ساعة، كما ان الغارات تسببت بتدمير اكثر من 17 الف مبنى سكني، والاضرار بنحو 87 الف وحدة سكنية.

القصف المتواصل على غزة، استخدم فيه الاحتلال ترسانته الجوية ذات القدرات العسكرية العالية.

فماذا يملك الاحتلال الذي كسرت شوكته المقاومة في معركة طوفان الاقصى؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد فيديوغرافيك.. ماذا يملك الاحتلال الذي كسرت شوكته المقاومة؟

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