ماذا يملك الاحتلال الذي كسرت شوكته المقاومة؟

ووفق المرصد الاوروالمتوسطي لحقوق الانسان، فان حجم الذخيرة التي اسقطها الاحتلال على غزة، توازي شدتها ربع قنبلة نووية، جميعها استهدفت مناطق القطاع، التي لا يتجاوز مساحته 365 كيلومتراً مربعاً.

ووفق احصائيات المرصد، يقتل الاحتلال 14 فلسطينياً كل ساعة، كما ان الغارات تسببت بتدمير اكثر من 17 الف مبنى سكني، والاضرار بنحو 87 الف وحدة سكنية.

القصف المتواصل على غزة، استخدم فيه الاحتلال ترسانته الجوية ذات القدرات العسكرية العالية.

فماذا يملك الاحتلال الذي كسرت شوكته المقاومة في معركة طوفان الاقصى؟

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