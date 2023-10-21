جريمة مستشفی المعمداني أثبتت ان حبل الکذب قصير

العالم - انقلاب الصورة

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفی البرغوثي: نحن متعودون علی ان الجيش الاسرائيلي يکذب ويکذب دون خجل ويغير روايته باستمرار عندما يمسک به مرتکباً بجريمة.

وأضاف البرغوثي: أول رد فعل اسرائيلي علی ما جری في مستشفی المعمداني لإخفاء جريمته او تبريرها کان القول انهم قصفوا المستشفی، اعترفوا انهم قصفوا المستشفی لأنه کان هناک مقاتلين من حماس يختبئون به. وعندما ادرکوا بأن هذه الکذبة فضيحة جديدة لاتبرر الاعتداء علی مستشفی اضطروا ان يغيروا روايتهم ثم انتقلوا الی کذبة کبيرة تزعم ان الجهاد الاسلامي استخدم صاروخاً والصاروخ هو السبب فيما جری. هذه کذبة.. وول استريت جورنال الصحيفة الاميرکية وهي ليست فلسطينية قالت ان المؤشرات تشير الی ان القذيفة التي استعملت في ضرب المستشفی هي من نوع امريکي، فهل الجهاد الاسلامي يملک قذائف امريکية؟

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