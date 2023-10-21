الإفراج عن رهائن مؤشر على أن المقاومة هي من يتحكم بمجريات الأمور + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وصف خطوة حماس بالإفراج عن رهينتين أميركيتين بالمهمة جداً وبالهزيمة الأخرى للعدو الإسرائيلي، وأوضح أن الاحتلال: هزم مرتين وهذه هي المرة الثالثة.. الأولى هو الانكسار العسكري والثانية حينما جاءت حاملة الطائرات الأميركية لتقل العالم إنني أحمي هذا الكيان الهزيل.

وأضاف: اليوم تهزم للمرة الثالثة وأخلاقيا وأمام العالم، وهذا دليل قوة، فالذي يتصرف بهذه الطريقة الإنسانية الرائعة هو القوي.. وهذه أيضا رسالة بأن المقاومة الفلسطينية تتحكم في مجريات الأمور.

وأكد: صحيح أن هناك مشهد إبادة جماعية ودماء ودموع وقصف متواصل وجرائم حرب ومجازر.. لكن هناك صورة للمقاومة الفلسطينية بأروع ما هي.

وبشأن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول الحرب البرية لفت واصف عريقات أن هناك ثلاث مستويات تعوق الحرب البرية، مبينا: الأول يجب أن يأخذ الاحتلال موافقة الأميركان، ومعروف أن الأميركي هو الذي يقود العمليات العسكرية وكل شيء.. وبايدن صرح وقال إنه تناقش هو ونتنياهو حول بدائل للحرب البرية.. بمعنى أنه غيرموافق على الحرب البرية.. لأنه يعرف أن الحرب البرية هي عبارة عن خسارة وهزيمة أكبر للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن: المستوى الثاني هو نتنياهو وحكومته، حيث هناك الآن خلافات وتناقضات وعدم رضا من الوزارة على تصرفات نتنياهو وخضوعه للأميركي بهذا الشكل.

وقال واصف عريقات: المستوى الثالث والأهم هو المستوى العسكري.. فالقيادات العسكرية لديها 20 سؤال قبل أن تاخذ موقفا تعبويا تقدمة للقيادة السياسية.. منها أن هذا الجيش الإسرائيلي الذي لم يستطع أن يحمي نفسه في قواعدة المحصنة.. فأمام 1200 مقاوم هزم 10000 منه.

وخلص إلى القول: الفشل الأمني والاستخباري الذي حدث يؤكد أن ما زال الجيش الإسرائيلي لا يملك معلومات عن المقاومة في قطاع غزة.

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