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رئيس الوزراء العراقي يُهاجم الكيان الاسرائيلي بشدة

رئيس الوزراء العراقي يُهاجم الكيان الاسرائيلي بشدة
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الشعبُ الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية، فيما دعا لإنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة.

العالم - العراق

وقال السوداني، أمام قمة القاهرة للسلام 2023 المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "الشعبُ الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة جماعية باستهدافِ المدنيين في المجمعاتِ السكنية والكنائس والمستشفيات".

وأضاف، أن "مجزرة مستشفى المعمدانية أظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني، ونواياه التي تجاوزت كلَّ الخطوط الحمراء"، مردفاً بالقول: "ما يحدث جريمةُ حرب مُكتملة الأركان، بدأت بقتل العُزل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياءِ منهم".

وذكر رئيس الوزراء العراقي: "من الصعب أن نصوّر بالكلمات ما يحدث يومياً من أعمال فظيعة ومذابح، ودفن للأبرياء تحت أنقاضِ منازلِهم على أرض نزوحهم الأوّل أيامَ نكبة عام 1948".

وبين السوداني، أن "غزة تشكل اليوم امتحاناً جديداً للنظام العالميِّ، الذي فشل مرات عدةٍ في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية، وفلسطينُ شاهد حيّ على هذا الفشل"، مؤكداً انه "حان الوقت لوضع حدٍّ لهذا الاحتلال البغيض، ووقفُ معاناة الشعبِ الفلسطيني".

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