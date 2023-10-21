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وزير الامن الايراني : على الكيان الصهيوني ان يستعد لانتقام عسير ومدمر

وزير الامن الايراني : على الكيان الصهيوني ان يستعد لانتقام عسير ومدمر
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الامن الايراني "حجة الاسلام سيد اسماعيل خطيب" : يجب على امريكا والدول التي تدعم الكيان الصهيوني ان تعلم، بان الشعوب الحرة والمناضلة من اجل العدالة ومواجهة الظلم، لن تدع هذا التحيز من دون ردّ؛ مردفا، ان الكيان الصهيوني وحماته عليهم ان يستعدوا لانتقام الهي عسير ومدمر على ايدي الشعوب الاقليمية.

العالم - ايران

وفي تصريح له من محافظة لرستان (غرب ايران)، ادان "حجة الاسلام خطيب"، المجازر وجرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وذلك امام اعين ومسامع جميع ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المخادعين، قائلا : ان هذه الممارسات الاجرامية ستخلّد قطعا في ذاكرة التاريخ باعتبارها خيانة بحق الانسانية.

واضاف وزير الامن : ان مردود هذه الجرائم، تجسد في الفشل الذريع لمخطط التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ موجها خطابه الى الانظمة التي ترغب في اقامة العلاقات مع الاحتلال استرضاء لواشنطن وخلافا لتطلعات شعوبها، أن تعي بان هذه المعادلة تغيرت كثيرا وباتت عديمة الجدوى.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اعتبر حجة الاسلام خطيب، ان عملية "طوفان الاقصى"، هي العملية الاكثر تعقيدا وشجاعة وتاثيرا ودقة، لجبهة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، والتي ادت الى تغيير جميع معادلات العدو و المخططات الستراتيجية في المنطقة والعالم.

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