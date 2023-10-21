مراسل العالم يكشف استعداد المقاومة للهجوم الاسرائيلي البري على غزة

واوضح مراسلنا، ان المقاومة اعدت خطة للضربات الجوية وادارة مركز عمليات المقاومة من اماكن مازال يجهلها الاحتلال الاسرائيلي، كما اعدت خطة استراتيجية استعداداً للتصدي للهجوم البري الاسرائيلي، مشيراً الى ان هناك اكثر من فيديوكليب نشرته كتائب القسام وسرايا القدس تهدد به جيش الاحتلال وتقول له نحن بانتظارك في دخولك البري وننتظرك على احرّ من الجمر حتى تندم ندماً شديداً على ذلك.

وحول التهديد الاسرائيلي لمدارس الاونروا، قال مراسلنا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي امر باخلاء خمس مدارس الاونروا في غزة تمهيداً لاستهدافها، مشيراً الى ان الفلسطينين وجهوا انتقادات للاونروا بسبب تنفيذها تعليمات الاحتلال بوقف خدماتها ومغادرة القطاع وترك النازحين الموجودين في المدارس بلا اي مسؤولية.

واوضح مراسلنا ان تجمع مدارس الاونروا يقع في منطقة تل الهوا بالقرب من مستشفى القدس التابع للهلال الاحمر، مشيراً الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن اتصل مع المستشفى ومدارس الاونروا بالاخلاء الكامل.

ولفت بصعوبة اخلاء المدارس، لان كل مدرسة تحوي 4 آلاف نازح، اي ما يقارب 20 الف نازح، تركوا منازلهم في مدينة غزة وتوجهوا الى غرب المدينة، معتبراً ان نسبة النازحين فقط 30 بالمئة ممن اخلوا منازلهم في مدينة غزة ونزحوا الى مناطق اخرى بعد تهديد الاحتلال باستهدافهم، فيما بقي الكثير في منازلم ليلقوا مصيرهم لانهم لا يعرفون الى أين يذهبون، ولا يقبلون بالرحيل والنزوح.

وقال ان الاهالي رفضوا اخلاء مدارس الاونروا والمغادرة الى خارج غزة بسبب انتماءهم الوطني، رغم تفاقم الازمات واستهداف الاحتلال المدنيين.

واكد ان الفلسطينيين يرفضون تماماً المخطط الاسرائيلي الكبير الذي يقضي باخراجهم الى مصر، تزامناً مع رفض مصر اصلاً هذا الامر ورفضها المطلق باخراج الفلسطينيين خارج غزة.