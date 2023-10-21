هل يهدد اعصار 'تيج' السعودية والعراق؟

العالم - العراق

وقال مدير اعلام الانواء الجوية بالعراق، عامر الجابري انه :"حتى الان لا توجد اي مؤشرات الى تعرض العراق بالاعصار تيج".

واضاف، ان "الدول التي تتعرض او تتاثر بالاعصاير غالبا ما تقع على البحر".

واشار الجابري، الى انه "اذا ما تم رصد اي مؤشرات فان الهيأة العليا للانواء الجوية والرصد الزلزالي ستصدر تقريرا مفصلا عنه".

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني كشف، السبت، عن حجم تأثر المملكة بالحالة المدارية "تيج".

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس" إن المملكة ستتأثر بشكل غير مباشر من الثلاثاء إلى الخميس المقبل، وقد ينتج عن ذلك أمطار من متوسطة إلى غزيرة على صحراء الربع الخالي ومنطقة نجران، مشيرا إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 45كم/ ساعة، مصحوبة بأتربة مثارة.

يذكر أن العاصفة المدارية التي تطورت خلال الساعات القليلة الماضية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، تتمركز حالياً في منطقة جنوب وسط بحر العرب، وتسير بسرعة 5 كيلومترات في الساعة باتجاه محافظة ظفار العمانية ثم السواحل الجنوبية لليمن، والذي من المتوقع أن تصل إليها بين الأحد والثلاثاء القادمين.

ووفقا لموقع "طقس العرب" فإنه من المتوقع أن يكون تأثير المنخفض المداري على شكل رياح شديدة السرعة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة جداً تتراوح ما بين 100 إلى 600 ملم قد تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، كما يرتفع مستوى مياه البحر إلى أكثر من 6 متر وتتوغل إلى اليابسة في المناطق المُنخفضة.