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'إيلون ماسك' يهدد أوروبا بحظر موقع 'اكس' بسبب فلسطين

'إيلون ماسك' يهدد أوروبا بحظر موقع 'اكس' بسبب فلسطين
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

ناقش رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إمكانية حظر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في أوروبا، بعدما طالبته المفوضية الأوروبية بحذف المحتوى المؤيد لفلسطين.

العالم- فلسطين

وبحسب تقرير لمجلة "بيزنس إنسايدر"، يشعر ماسك بالإحباط المتزايد بسبب ضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يطالب منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى الذي ينتهك القوانين.

وقالت المجلة، إن ماسك ناقش إمكانية جعل "إكس" غير متاحة في أوروبا، أو منع المستخدمين الأوروبيين من الوصول إليها.

ويأتي هذا التهديد في أعقاب تحقيق بدأه الاتحاد الأوروبي في "إكس" بسبب مزاعم بأنها تنشر معلومات مضللة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا رسميا لشركات التكنولوجيا بفرض عقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة "حماس" من على منصات التواصل الاجتماعي.

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'إيلون ماسك' يهدد أوروبا بحظر موقع 'اكس' بسبب فلسطين

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