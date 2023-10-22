القصف المكثف على غزة وتوسع عمليات محور المقاومة

هل يحق لأحد ان يتصالح او يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني وهو الوحيد صاحب القضية بحسب كلمة العراق في المؤتمر؟

على ماذا يؤشر تصاعد المواجهة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتأكيد قيادة المقاومة انها في قلب المعركة؟

كيف يقرأ التحام محور المقاومة في معركة طوفان الاقصى واستهداف القواعد الامريكية؟

ماذا عن دور الادارة الامريكية في هذه الحرب والاشراف على خطة الكيان السياسية والعسكرية؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيف الحلقة: رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية ناصر قنديل

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