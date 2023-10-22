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مع الحدث..

القصف المكثف على غزة وتوسع عمليات محور المقاومة

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ تكثيف العدوان الاسرائيلي على غزة على وقع مؤتمر القاهرة وادخال المساعدات المشروطة؟

هل يحق لأحد ان يتصالح او يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني وهو الوحيد صاحب القضية بحسب كلمة العراق في المؤتمر؟

على ماذا يؤشر تصاعد المواجهة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتأكيد قيادة المقاومة انها في قلب المعركة؟

كيف يقرأ التحام محور المقاومة في معركة طوفان الاقصى واستهداف القواعد الامريكية؟

ماذا عن دور الادارة الامريكية في هذه الحرب والاشراف على خطة الكيان السياسية والعسكرية؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيف الحلقة: رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية ناصر قنديل

تابعوا التفاصیل في سياق الفيديو المرفق..

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مع الحدث.. القصف المكثف على غزة وتوسع عمليات محور المقاومة

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