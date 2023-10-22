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شهيد واصابة 6 مواطنين برصاص الإحتلال شرق نابلس

شهيد واصابة 6 مواطنين برصاص الإحتلال شرق نابلس
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

 استشهد شاب، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح، خلال مواجهات اندلعت في بلدة طمون شمال شرق نابلس، وفي بلدة طوباس المجاورة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد شهود عيان، بأن أهالي البلدة تصدوا لقوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى اصابة الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، ارتقى على إثرها شهيدا.

وأضاف الشهود، ان سبعة شبان آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، في مواجهات اندلعت ببلدة طوباس.

ونعت مساجد محافظة طوباس عبر مكبرات الصوت الشهيد ابو حلمي، وأعلن الإضراب وتعطيل المدارس فيها حدادا على الشهيد.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع 7 إصابات بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

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شهيد واصابة 6 مواطنين برصاص الإحتلال شرق نابلس

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