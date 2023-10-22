هجوم حاد على نتنياهو في كيان 'اسرائيل'

العالم - الإحتلال

نقل موقع "كيباه العبري"، اليوم الأحد، تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، متهما إياه بالإضرار بكفاءة الجهاز الأمني.

ووصف لابيد تصريحات نتنياهو حول الحفاظ على كفاءة الجيش الإسرائيلي بأنها "محاولة مخزية وجبانة" لتجنب المسؤولية ورمي اللوم على الجيش وقادته.

وألمح للتأثير السلبي الذي يمكن أن يترتب على تصرفات الحكومة الحالية في الوضع الأمني، معتبرا ذلك نتاجا مباشرا لما وصفه بـ"الانقلاب المدمر" الذي قادته حكومة نتنياهو.

وأضاف لابيد أنه إذا كانت كفاءة الجيش واستعداده للتحديات الأمنية أمورا مهمة بالنسبة للحكومة، فإن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها نتنياهو هي التخلي عن التشريعات التي تؤثر سلبًا على البنية الاقتصادية والاجتماعية في [إسرائيل].

ودعا لابيد إلى بناء ثقة جديدة وكفاءة من خلال التركيز على مصلحة البلاد والشعب.

من جانب آخر قال موقع "واللا" العبري في مقال نشره يوم أمس:" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متردد ويعيق الجيش الإسرائيلي".

وتابع الموقع العبري قائلا: "إذا حكمنا من خلال الأيام الأربعة عشر الأولى من الحرب، يبدو أن نتنياهو هو نتنياهو نفسه، حذر عسكريا، يتحدث كثيرا ولا يفعل سوى القليل".

ويتابع المقال: "هناك ذرائع كثيرة.. الضغط الأمريكي، والرغبة في إعداد الجيش بشكل أفضل، ومحاولة حشد الشرعية الدولية.. ولكن الخلاصة سيئة للغاية إذ أن نتنياهو يعيق قوات الدفاع الإسرائيلية، سواء في الجنوب أو الشمال".