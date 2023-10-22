شاهد.. غزة تعيش ليلة مروعة.. ما الذي حدث؟

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية في قطاع غزة إن قوات الاحتلال تستمر بقصف المنازل السكنية في قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلا بالقرب من منزل مراسلة قناة العالم "اسراء البحيصي".

واضاف أن مساء أمس السبت كانت ليلية دامية جدا على المحافظة الوسطى في قطاع غزة حيث استقبل مستشفى دير البلح 80 ىشهيدا، موضحا ان كل القصف الاسرائيلي استهدف المنازل المأهولة بدون سابق إنذار خلف عددا كبيرا من الشهداء حيث لم يحصى عددهم إلى الان. كما يستمر الاحتلال بالقصف المدفعي على حي الشجاعية وبيت لاهية.

واشار مراسل لالعالم إلى أن المناطق الشرقية قصف الاحتلال المنازل فوق رؤوس قاطينيها ولكن سيارات الاسعاف لا تستطع الوصول إليها بسبب دمار البنية التحتية للشوارع واستهداف سيارات الاسعاف ان دخلت الى تلك المناطق، موضحا أن طوقم الدفاع المدني اصبحت عاجزة امام القصف الهائل على قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان الجيش الاسرائيلي لازال يتلقى الضربات على جبهتين من المقاومة الجبهة الأولى في الداخل الفلسطيني المحتل من قبل المقاومين الذين يباغتون الحتلال من كل شبر في غلاف غزة لليوم السادس العشر والجبهة الثانية من داخل قطاع غزة اطلاق الرشقات الصواريخ بتجاه تل ابيب، مؤكدا أن المقاومة لازالت تدير عملياتها بدقة وحنكة.

وبين مراسل العالم أن المساعدات التي دخلت هي 20 شاحنة فقط لا تكفي لتلبية حاجات اهالي قطاع غزة وممنوع ان تدخل الى مدينة غزة وشمال قطاع غزة مع تواصل القصف الاسرائيلي على منازل المدنيين.

وأوضح مراسلنا أن مشفى القدس ومشفى الشهيد كمال عدوان ومستشفى العودة مهددات بالقصف لكن بعد التهديد خرج النازحين فقط من هذه المشافي ولكن الطاقم الطبي المدوام والمراقب للحالات المرضية لم يخرجوا منها في إطار الضمير الوطني والانساني.