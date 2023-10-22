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دعوات حقوقية بـ'صنعاء' لإغلاق شركات أمريكية داعمة لـ'إسرائيل'

دعوات حقوقية بـ'صنعاء' لإغلاق شركات أمريكية داعمة لـ'إسرائيل'
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

دعا المركز اليمني لحقوق الإنسان، وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء إلى إغلاق الشركات والوكالات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.

العالم - اليمن

وأكد المركز في بيان أهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في ظل استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعمد الكيان الصهيوني ويوغل في ارتكابها في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023 والتي راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف و400 شهيد و15 ألفا و400 جريح جلهم من النساء والأطفال.

"وفي ظل الدعم المعلن والمباشر من الحكومة الأمريكية التي قامت بدعم [إسرائيل] بما يقارب (1000) طن من الأسلحة المتنوعة، إلى جانب الدعم السياسي والمالي من المسؤولين والشركات الأمريكية".

ولفت البيان إلى أنه "وفي إطار الخطوات الهادفة إلى إيقاف هذه الجرائم ومناصرة الشعب الفلسطيني فقد قام المركز اليمني بمخاطبة الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصناعة باتخاذ خطوات فاعلة تجاه الشركات والوكالات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني التي تتواجد في اليمن مثل: شركة كوكاكولا، وشركة ستاربوكس، وكنتاكي، وباسكن روبنز، وغيرها من الشركات في مختلف المجالات".

وأكد أن السماح باستمرار هذه الشركات يساهم في دعم الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، كما هي داعمة لجرائم وانتهاكات العدوان على اليمن منذ ثمان سنوات .

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دعوات حقوقية بـ'صنعاء' لإغلاق شركات أمريكية داعمة لـ'إسرائيل'