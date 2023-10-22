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الامن البرلمانية: 'الشورى' بصدد استضافة سفراء الدول الإسلامية

الامن البرلمانية: 'الشورى' بصدد استضافة سفراء الدول الإسلامية
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي " وحيد جلال زادة " أن هذا المجلس سوف يستضيف سفراء الدول الإسلامية في طهران وذلك لعقد اجتماع مشترك مع نواب الشعب الايراني لمناقشة التطورات الجارية في قطاع غزة.

العالم - ايران

وأشار النائب جلال زادة الى الجرائم التي يرتكبها الصهاينة المحتلون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن هذا المجلس أدى واجبه الملقى على عاتقه منذ الساعات الاولى لبداية عمليات «طوفان‌الأقصی» التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.

وتابع قائلا: ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي عقدت اجتماعات طارئة ووجهت الدعوة للجهات المعنية للحضور في مبنى المجلس لدراسة آخر التطورات الجارية.

وتوقع هذا البرلماني أن يعقد نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي يوم غد الاثنين اجتماعا يحضره سفراء الدول الاسلامية لهذا الغرض، موضحا أن رئيس المجلس " محمد باقر قاليباف " سيتحدث في هذا الاجتماع بخصوص التطورات الجارية في قطاع غزة.

وشدد "جلال زادة" على أن الهدف من عقد الاجتماع المذكور هو إعلان الدعم الشامل للشعب الفلسطيني وجبهة محور المقاومة، معتبرا انعقاده نشاطا دبلوماسيا يقوم به مجلس الشورى الاسلامي.

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