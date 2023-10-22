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غدا الإثنین ..طهران تستضيف اجتماع وزراء خارجیة مجموعة '3+3'

غدا الإثنین ..طهران تستضيف اجتماع وزراء خارجیة مجموعة '3+3'
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

تستضيف العاصمة الايرانية طهران غدا الاثنين الاجتماع الثاني لدول صيغة "3+3" بمشاركة وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا وإيران.

العالم - ايران

ويعقد الاجتماع الثاني لمجموعة "3+3" لدراسة ومناقشة قضايا منطقة جنوب القوقاز ومحاولة توسيع التعاون الإقليمي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعبور والطاقة وغيرها من القضايا.

ویعتبر حل المشاكل الإقليمية بحضور دول المنطقة دون تدخل اجنبي من خارج المنطقة والدول الغربية، من أهم أهداف تشكيل هذه المجموعة. ومن هذا المنطلق، فإن أحدى المواضيع الرئيسية لاجتماع الغد ستكون محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وکانت وكالة انباء ترند في جمهورية أذربيجان قد أعلنت أن أرمينيا مستعدة لعقد اجتماعات بصيغة 3+3، وهو ما اكده الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق .

وبحسب الوكالة، ذكر رئيس وزراء أرمينيا أنه تم الاتفاق مسبقاً على أن يعقد الاجتماع المقبل في طهران بصيغة 3+3، وقال: نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات.

وفي وقت سابق وأثناء طرح اقتراحه لعقد اجتماعات بصيغة 3+3، أكد الرئيس الاذربيجاني الهام علييف أن مشاكل المنطقة يجب أن تحلها دول المنطقة بنفسها.

وعقد الاجتماع الأول لمجموعة "3+3" على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في موسكو العام الماضي دون حضور جورجيا.

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غدا الإثنین ..طهران تستضيف اجتماع وزراء خارجیة مجموعة '3+3'

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