مخاوف من تحول المعارك لحرب إقليمية وانفاق غزة تتأهب للمواجهة

اعلان حزب الله انه في قلب المعركة، واستمرار قصف القواعد الاميركية في العراق واطلاق النار عليها في سوريا، بالاضافة الى اطلاق صواريخ من اليمن، يقرب الكيان الاسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة من احتمال التورط المباشر في حرب اقليمية في الشرق الاوسط.

وهو ما تخشى منه واشنطن وتل ابيب، ولذلك تطلق التحذيرات وتعزز تموضع قواتها، على اعتبار انها مستعدة للحرب، وانما هي في افضل الاحوال ربما تكون جاهزة للرد على احداث خارجة عن سيطرتها الى حد كبير، بحسب مسؤولين اميركيين، اكدوا ان الرئيس جو بايدن حث القادة الاسرائيليين على عدم تنفيذ اي ضربة كبيرة ضد حزب الله قد ي دفعه للتدخل.

كما حذر قادة عسكريين اسرائيليين من خيار الحرب البرية، خشية ان تلحق، شبكة انفاق المقاومة خسائر فادحة بالجيش الاسرائيلي، بالاضافة الى دخول جبهات المقاومة على خط الحرب.

خاصة وان نقاط الضعف في الوجود العسكري الأمريكي مترامي الأطراف في جميع أنحاء الشرق الأوسط أصبحت فجأة واضحة بشكل صارخ في ظل هذه الظروف. بينما تشكل انفاق غزة ساحة معارك عامرة بالكوابيس لقوات الاحتلال.



ففصائل المقاومة الفلسطينية التي مازالت تحافظ على تسعين بالمئة من قوتها، بحسب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هيثم عبدو، تتوعد قوات الاحتلال الاسرائيلي بمفاجآت لم تكن في حسباتهم، وترى أن دخول الجيش الإسرائيلي براً إلى غزة سيمثل فرصة مثالية لمقاتليها للانتقام منهم قتلاً وأسراً.