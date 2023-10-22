قيادي من حزب الله: 'عدم ظهور السيد نصر الله يربك العدو أكثر'

العالم - لبنان

وشدد فضل الله على أن "السيد نصر الله يتابع ساعة بساعة مجريات المواجهة في الجنوب وغزة ويشرف على إدارة المعركة مع القادة الميدانيين"، قائلاً"نقلت لعوائل الشهداء عن السيد نصر الله أن كل الشهداء هم أبناؤه".

وأكد النائب في حزب الله أنه "لا خيار للمقاومة في لبنان سوى ممارسة حقهم المشروع في الدفاع ومنع الاحتلال من تحقيق أهدافه.

وأضاف،أن "المقاومون يواجهون جيش العدو عند الحدود مع جنوب لبنان ويوقعون في صفوفه إصابات وقتلى، ومقاومتنا تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها، فبيئتنا الصلبة والصامدة في الجنوب تقدم خيرة أبنائها في الميدان بمواجهة العدو الإسرائيلي، والمجاهدون والعوائل الصامدة يقفون في الخط الأمامي للدفاع عن بلدنا وأرضنا، فنحن في لبنان لا خيار لنا سوى الدفاع عن بلدنا".

وتابع فضل الله "العدو كان يخطط للعدوان على بلدنا ولكن الأميركي صاحب القرار الفعلي دفع العدو إلى التراجع خوفا من هزيمة جديدة، فبلدنا مستهدف والعدو يتربص به ولكنه يعلم أنّ المقاومة مستعدّة على طول خط الجبهة ببسالة".

فضل الله أشار إلى أن "مصلحة لبنان وشعبه في رأس أولويات المقاومة، ومن مصلحة لبنان أن يمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، وكل واحد منا معني بالدفاع عن غزة ومنع العدو من تحقيق أهدافه فيها".