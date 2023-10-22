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تضامن "ساندويشي" مع إسرائيل! + فيديو

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

قامت شركة ماكدونالدز بجعل عبوات شطائرها في أمريكا تبدو مثل العلم الإسرائيلي تعبيرا عن التضامن مع الكيان الغاصب الإسرائيلي.

العالم - الأميركيتان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى عميلات ماكدونالدز أمريكا، ظهرت في حالة غضب بعدما وجدت غلاف ماكدونالدز الداخلي باللون الأبيض والأزرق وهو نفس ألوان علم الكيان الصهيوني.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تفتح طلبها لتتفاجأ بلون الغلاف الداخلي باللون الأزرق والأبيض، لتعود مرة أخرى للكاشير وتسأله عن أسباب استخدام تلك الألوان، ليوضح لها أنهم يستخدمونها منذ وقت طويل، لتأتي إحدى المسؤولات في المحل وتخبرها أنهم تلقوا تعليمات بهذا التغليف الجديد الأسبوع الماضي.

وأشارت السيدة التي تبين في نهاية الفيديو أنها فلسطينية تعيش في أمريكا، إلى أنها عندما رأت هذا شعرت بالسوء والغضب الشديد، حيث يتعرض الأطفال في فلسطين لانتهاكات، وطلبت منهم العودة لاستخدام الغلاف القديم.

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