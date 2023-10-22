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مقتل رئيسة كنيس يهودي في أميركا..ما علاقته بحرب غزة؟

مقتل رئيسة كنيس يهودي في أميركا..ما علاقته بحرب غزة؟
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تم الإعلان عن اكتشاف جثة رئيسة كنيس يهودي في مدينة ديترويت، حيث تم قتلها بطعنات خارج منزلها.

العالم-حوادث

وأشارت شرطة ديترويت إلى أن دوافع الجريمة لا تزال غير معروفة.

تأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد التوتر في أنحاء الولايات المتحدة بسبب الحرب بين الكيان الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا هذا الشهر.

كانت سامانثا وول، البالغة من العمر 40 عامًا، ضحية هذه الجريمة، وهي ناشطة سياسية ديمقراطية وتشغل رئاسة مجلس كنيس "أيزاك آغري" في وسط ديترويت.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة بأن فرق الإسعاف اكتشفت جثة وول "مطعونة عدة طعنات في جسدها"، وتمت متابعة آثار الدم إلى منزل وول القريب، حيث يُعتقد أن الجريمة وقعت فيه.

وأشار البيان إلى أن "دوافع الجريمة غير معروفة في الوقت الحالي".

وقال الكنيس عن صدمته وحزنه على وفاة سامانثا وول، رئيسة مجلسهم، في منشور على صفحتهم على فيسبوك، أنهم لا يمتلكون مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

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