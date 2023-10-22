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شاهد/..الفنانة 'إليسا' تترحم على أرواح ضحايا غزة على طريقتها

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا في مدينة كريفيلد بألمانيا، وقبل بداية وصلتها الغنائية، حرصت على دعم القضية الفلسطينية بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وقالت إليسا للجمهور: "أنا مضطرة أعمل شغلي، لكن أنا أريد أن نقف دقيقة صمت ونتذكر كل الشهداء في فلسطين".

وقام الجمهور بالتصفيق لإليسا تقديرًا لموقفها الإنساني.

وكانت إليسا قد دعمت القضية الفلسطينية سابقًا عبر حسابها في "تويتر"، حيث كتبت: "حضن اليسوع محمداً، ودم السماء توقد، يتلوك أنت الفداء ولك الفداء، غاب الذين على المدى، خلوك، العدل مات وماتت الإنسانية معه".

وعن المجزرة التي لحقت بمستشفى المعمداني، كتبت إليسا: "قلبي يتحطم على مئات الشهداء في الهجوم الجوي على مستشفى المعمداني بغزة، وسقوط مئات الضحايا الأبرياء، فهل هذه حرب؟".

وتابعت: "إنها بلا شك جريمة حرب، فهذا كثير جدًا".

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شاهد/..الفنانة 'إليسا' تترحم على أرواح ضحايا غزة على طريقتها

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