شاهد/..الفنانة 'إليسا' تترحم على أرواح ضحايا غزة على طريقتها

العالم- فلسطين

وقالت إليسا للجمهور: "أنا مضطرة أعمل شغلي، لكن أنا أريد أن نقف دقيقة صمت ونتذكر كل الشهداء في فلسطين".

وقام الجمهور بالتصفيق لإليسا تقديرًا لموقفها الإنساني.

وكانت إليسا قد دعمت القضية الفلسطينية سابقًا عبر حسابها في "تويتر"، حيث كتبت: "حضن اليسوع محمداً، ودم السماء توقد، يتلوك أنت الفداء ولك الفداء، غاب الذين على المدى، خلوك، العدل مات وماتت الإنسانية معه".

وعن المجزرة التي لحقت بمستشفى المعمداني، كتبت إليسا: "قلبي يتحطم على مئات الشهداء في الهجوم الجوي على مستشفى المعمداني بغزة، وسقوط مئات الضحايا الأبرياء، فهل هذه حرب؟".

وتابعت: "إنها بلا شك جريمة حرب، فهذا كثير جدًا".