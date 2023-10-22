العالم - فلسطين

وأفادت القناة 12 العبرية بإصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان: "مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام

وأضافت القسام: مجاهدونا يؤكدون أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خانيونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الزائل مشياً على الأقدام.

ووجهت كتائب القسام، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، عقب كمينها شرق خانيونس محذرة عبر قناتها :" تقدموا كي تهزموا، وتعرفوا أي صنف نحن من بني البشر.