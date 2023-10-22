"نكبة الخيام" تغلف نازحي الصهاینة من غلاف غزة

العالم - الإحتلال

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية" ان بلدية ايلات قدمت مخططا للحكومة الاسرائيلية باقامة مدينة خيام على المدخل الشمالي للمدينة وذلك لاستيعاب الاعداد المتزايدة من مستوطني غزة والذين فرروا من القطاع بعد عملية طوفان الأقصى.

وذكرت الصحيفة ان مدينة ايلات استوعبت 50 ألف مستوطن من الغلاف منذ بدء الحرب ولم يعد هنالك متسع لاستقبال المزيد حيث تم تقديم مخطط باقامة مدينة خيام على مساحة 150 دونم لتستوعب المزيد من مستوطني الغلاف.

ويأتي ذلك في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها الفنادق الاسرائيلية مع الطلب من سكان مستوطنات خط المواجهة مع لبنان باخلائها.