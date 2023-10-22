إصابة 9 جنود مصريين بقصف صهيوني استهدف موقعهم شرق رفح

العالم- الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 9 جنود مصريين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي لبرج يتبع قوات حرس الحدود المصري جنوب رفح المصرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت موقعا للجيش المصري وسمع صوت سيارات إسعاف تهرع للمكان وسط أنباء أولية عن وقوع إصابات.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من منطقة كرم أبو سالم.

وأضاف أن جيش الاحتلال يجري تحقيقا في الحادث ويأسف الجيش له.

ولم يصدر تعقيب من الجانب المصري على عملية القصف.