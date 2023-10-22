الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة 9 جنود مصريين بقصف صهيوني استهدف موقعهم شرق رفح

إصابة 9 جنود مصريين بقصف صهيوني استهدف موقعهم شرق رفح
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أصيب 9 جنود من الجيش المصري، في قصف لقوات الاحتلال الإسرئيلي، مساء اليوم الأحد، استهدف موقعًا مصريًّا، قرب معبر كرم أبو سالم، شرق رفح.

العالم- الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 9 جنود مصريين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي لبرج يتبع قوات حرس الحدود المصري جنوب رفح المصرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت موقعا للجيش المصري وسمع صوت سيارات إسعاف تهرع للمكان وسط أنباء أولية عن وقوع إصابات.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من منطقة كرم أبو سالم.

وأضاف أن جيش الاحتلال يجري تحقيقا في الحادث ويأسف الجيش له.

ولم يصدر تعقيب من الجانب المصري على عملية القصف.

روابط ذات صلة

كمين محكم لــ"القسام" يشلّ جيش الإحتلال شرق خانيونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الإيراني في بيروت: الهجمات الوحشية للاحتلال تظهر ماهية هذا الكيان + فيديو

"أعطونا فرصة"..أغنية مفجعة للقلوب تغنيها "أطفال غزة" للعالم + فيديو

إجراءات غير مسبوقة من نتنياهو ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي!

إصابة 9 جنود مصريين بقصف صهيوني استهدف موقعهم شرق رفح

توضيح من 'إسرائيل' بشأن تدخل أمريكا بالهجوم البري على غزة

"نكبة الخيام" تغلف نازحي الصهاینة من غلاف غزة