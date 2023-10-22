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زوجة سلطان عُمان تتفاعل مع 'طوفان الأقصى'..

زوجة سلطان عُمان تتفاعل مع 'طوفان الأقصى'..
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تفاعلت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، مع طوفان الاقصى الفلسطينية.

العالم- فلسطين

في لفتة لاقت تفاعلا واسعا بعثت السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية بمناسبة یوم المراة العماني، بتحية كبيرة لنساء فلسطين وأشادت بصمودهن، في ظل المعركة التي تخوضها المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي.

وفي كلمتها التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تفاعلت السيدة الجليلة عهد البوسعيدية مع أحداث فلسطين وعملية "طوفان الأقصى" واعتداء الاحتلال الهمجي على قطاع غزة.

وتابعت في كلمتها "ولا بد لنا أن نستذكر ما تمر به شقيقاتنا في غزة وعموم فلسطين، ونُحيي موقفهن وصمودهن وسط القصف وويلات الدمار."

وأضافت داعية لفلسطين وشعبها: "وندعو الله أن يرفع عنهن كل أذى، ويكتب لهم السلام والأمان والاستقرار، ويحرر فلسطين حتى تعود شقيقاتنا إلى أداء دورهن المنشود".

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