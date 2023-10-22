السفير الإيراني في بيروت: الهجمات الوحشية للاحتلال تظهر ماهية هذا الكيان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية قال مجتبى أماني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف في الصف الأول لرفع هذه البلية أي الكيان الصهيوني في المنطقة، وقال إن الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني تظهر ماهية هذا الكيان.

وأكد أن الجمهورية الاسلإمية الإيرانية منذ بدء الكيان الصهيوني بهجماته الوحشية ضد أهالي غزة بدأت محاولات دبلوماسية، خاصة جولة وزير الخارجية الإيراني الإقليمية ومنها إلى بيروت، مضيفا أن الوزير الإيراني قد قال: وبالصوت العالي أن الهجوم الوحشي على غزة قد يجعل أن تدخل أجزاء أخرى من المقاومة إلى الساحة، وحذرهم بأن لا يقوموا بهذة العمليات ضد أهالي غزة.

وأضاف أن ما يجري على الأرض بين أن كلام الوزير كان كان صادقا ودقيقا، وأضاف: نحن نرى الآن أن الكيان الصهيوني ولأول مرة بعد هذا الهجوم يواجه عدة هجمات ومن عدة مواقع.

وحذر من أنه وبسبب الهشاشة داخل الكيان الصهيوني فهو لا يمكنه أن يستمر بهذا النهج، هذه مواصلة العدوان يسبب دخول الآخرين على خط المواجهة بشكل أقوى.

وأضاف أنه وإلى جانب ذلك بدأت إيران و على مرآى الجميع بعدة جولات واتصالات ومشاركات منها في منظمة التعاون الإسلامية لمنع الكيان الصهيوني من هذة الوحشية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..