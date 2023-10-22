الخارجية الايرانية تثمن جهود مصر لوقف العدوان على غزة

العالم- ایران

واكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي: ان الكيان المحتل يسعى إلى تهجير أهالي غزة والضفة من ديارهم إلى سيناء وبعض المناطق في الأردن.

واضاف امير عبد اللهيان ان تل أبيب تسعى لتشكيل دولة فلسطينية خارج أراضيها التاريخية لكن المقاومة تتصدى لذلك.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: ان القاهره ترفض توسيع رقعة الحرب وتعتقد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى في أرضه.

واكد ضرورة التشاور والتنسيق بين الدول الإسلامية والعربية، بما فيها إيران ومصر، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.