الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية تثمن جهود مصر لوقف العدوان على غزة

الخارجية الايرانية تثمن جهود مصر لوقف العدوان على غزة
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

ثمن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" في اتصال هاتفي مع نظيره المصري "سامح شکری" مساعي القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

العالم- ایران

واكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي: ان الكيان المحتل يسعى إلى تهجير أهالي غزة والضفة من ديارهم إلى سيناء وبعض المناطق في الأردن.

واضاف امير عبد اللهيان ان تل أبيب تسعى لتشكيل دولة فلسطينية خارج أراضيها التاريخية لكن المقاومة تتصدى لذلك.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: ان القاهره ترفض توسيع رقعة الحرب وتعتقد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى في أرضه.

واكد ضرورة التشاور والتنسيق بين الدول الإسلامية والعربية، بما فيها إيران ومصر، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

زوجة سلطان عُمان تتفاعل مع 'طوفان الأقصى'..

ابنة غوارديولا تهاجم 'اسرائيل' وتحشد متابعيها لدعم الفلسطينيين

شاهد /الفنان الكويتي 'نبيل شعيل' يضع بصمته في نصرة فلسطين!

جامعة عربية تمنع طلابها من التظاهر من أجل فلسطين بقرار حازم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الديلمي: طوفان الأقصى هي المرحلة الأولى من رسم شرق أوسط جديد + فيديو

هنية: مجازر الاحتلال للتغطية على فشله وماضون نحو النصر

الخارجية الايرانية تثمن جهود مصر لوقف العدوان على غزة

شاهد..منشدان كويتيان بارزان يغنيان للقدس وموعد تحريرها!

زوجة سلطان عُمان تتفاعل مع 'طوفان الأقصى'..

نتنياهو هو من يؤجل قرار الاجتياح البري وفق نصيحة أميركية + فيديو