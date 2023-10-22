الديلمي: طوفان الأقصى هي المرحلة الأولى من رسم شرق أوسط جديد + فيديو

العالم – خاص بالعالم

- نشهد هذه الأيام عدواناً مستمرا من العدو الصهيوني تجاه إخواننا في فلسطين المحتلة وفي غزة الحبيبة.

- إعتداءات الصهاينة لم تتوقف منذ أكثر من سبعة عقود على هذا الشعب المظلوم

- ننتهز الفرصة اليوم لنبارك لإخواننا الفلسطينيين ولشعوبنا العربية والإسلامية ما قامت به حركات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة من عمليات الطوفان الأقصى، والتي من وجهة نظري أنها عملية في مسار تصاعدي وتراكمي سوف يؤدي في الأخير إلى زوال الكيان الصهيوني.

- نحن في اليمن عبرنا منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى بالمظاهرات الحاشدة والكبرى عن مباركتنا وتأييدنا لهذه العملية ولغيرها من العمليات التي يقوم بها الإخوة الفلسطينيون من أجل انتزاع حقوقهم الكاملة وغير المنقوصة.

- كانت اليمن من الدول الأولى التي خرج بها الشعب ليعبر عن موقفه وذلك قبل البيانات والمواقف الرسمية، تلا ذلك بعد هذه المظاهرات وفي بياناته الداعية إلى الانخراط في مواجهة العدو الصهيوني على اعتداءاته التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، وجاءت البيانات الرسمية لتؤيد ولتبارك ما قامت به المقاومة الفلسطينية، وصدرت بيانات عبر المجلس السياسي الأعلى والرئاسة اليمنية في صنعاء ووزارة الخارجية اليمنية.

- بعدها أعقبها الخطاب التاريخي لسماحة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والذي أكد على أننا جاهزونا وحاضرون للانخراط في المواجهة والمنازلة الكبرى بالتنسيق مع الإخوة المجاهدين في محور المقاومة.

- معركة اليوم وكما تعلمون هي مرحلة مفصلية، واليوم تاريخ جديد، أعتقد أن ما قبل عملية 7 من أكتوبر طوفان الأقصى ليس كما بعدها وسوف يرسم مسار جديد للمنطقة.

- إن كان هناك من يبحث عن شرق أوسط جديد فإن المقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى هي المرحلة الأولى من رسم شرق أوسط جديد، خال من القواعد العسكرية الأميركية والمحتلين وأذيال الاستعمار والكيان الصهيوني ومطبعي العهد الجديد الذين نعيش فيه.

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