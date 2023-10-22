عبد اللهيان يبحث مع هنية سبل وقف الهجوم الصهيوني على غزة

العالم-إيران

وقالت حركة حماس في بيان: "بحث الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكيفية استخدام كل الطرق لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في القطاع".

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الصهيونية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الصهيوني نحو 4650 شهيدا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الصهيوني، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 صهيوني.