الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..مشاهير السوشيال ميديا يُخاطبون العالم!

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاهير السوشيال ميديا العرب ينتقدون صمت العالم أمام مجازر التي تركتبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة...

روابط ذات صلة

كتائب القسام توجه رسالة جديدة للجيش الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. دخول حفنة مساعدات لغزة والام المتحدة تقول انها لا تكفي

شاهد بالفيديو.. الرشقات الصاروخية لمقاومة غزة خير علاج لمجازر الاحتلال البشعة

شاهد..مشاهير السوشيال ميديا يُخاطبون العالم!

شاهد بالفيديو.. تظاهرات دول العالم: جريمة ابادة غزة يعاقب عليها القانون الدولي

"قمة القاهرة للسلام" من زاوية أخرى

شاهد بالفيديو.. قادة محور المقاومة يحذرون مجرمي حرب ابادة غزة